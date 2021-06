Villeneuve-d'Ascq LaM Nord, Villeneuve-d'Ascq Visites guidées de l’exposition « Giorgio Griffa. Merveilles de l’inconnu » LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Visites guidées de l’exposition « Giorgio Griffa. Merveilles de l’inconnu » LaM, 13 juin 2021-13 juin 2021, Villeneuve-d'Ascq. Visites guidées de l’exposition « Giorgio Griffa. Merveilles de l’inconnu »

du dimanche 13 juin au samedi 4 septembre à LaM

Suivez le guide et redécouvrez l’une des figures majeures de la scène artistique italienne ! Suivez le guide et redécouvrez l’une des figures majeures de la scène artistique italienne ! LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T11:00:00 2021-06-13T19:00:00;2021-06-27T11:00:00 2021-06-27T19:00:00;2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-22T11:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Étiquettes évènement : Autres Lieu LaM Adresse 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LaM Villeneuve-d'Ascq