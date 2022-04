Visites guidées de l’exposition du Mai de la Calligraphie Musée de la tour abbatiale, 14 mai 2022 19:00, Saint-Amand-les-Eaux.

Nuit des musées Visites guidées de l’exposition du Mai de la Calligraphie Musée de la tour abbatiale Samedi 14 mai, 19h00 entrée libre

Venez découvrir la nouvelle exposition consacrée à l’art de la belle écriture : Corps et Graphies

De tout temps et horizon, à l’origine des arts du bel écrit et de la chorégraphie se trouve le geste. L’exposition inédite, consacrée au lien

profond entre ses deux disciplines, vous invite à entrer dans la danse. Dans l’écrin de la Tour Abbatiale, les créations d’artistes contemporains de

renommée internationale côtoient divers écrits historiques. Partez à la

découverte d’enluminures, partitions chorégraphiques, tableaux, vidéos, lightgraff…

Avec la collaboration du Centre National de la Danse et la participation de Carolyn Carlson, Philippe Clerc, Cofee, Kaalam,

Kahlie, Ya Yu Laï, Eloïse Lieven, Loredana Zega

Dernier vestige de l’illustre Abbaye d’Elnon, la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-eaux, culmine à 82 mètres de hauteur. Symbole de la ville, ce monument historique du XVIIe siècle dont la restauration extérieure s’est achevée en mars 2012, offre un cadre remarquable au musée pour présenter ses collections permanentes de faïences du XVIIIe au XXe siècle, d’art religieux du XVIe au XVIIIe siècle et de ses expositions temporaires tout au long de l’année.

Autoroute Lille-Valenciennes (à 6km) Gare SNCF (10mn à pied)

http://www.saint-amand-les-eaux.fr

Highway Lille-Valenciennes (in 6km) Parks SNCF(FRENCH NATIONAL RAILWAY COMPANY) (10mn on foot) free entrance Saturday 14 May, 19:00

Last vestige of the famous Abbey of Elnon, the abbey Tower of Saint-Amand-les-eaux, culminates as in height as 82 metres. Symbol of the city, this historical monument of the XVIIth century external restoration(catering) of which ended in March, 2012, offers a remarkable executive(frame) to the museum to present its permanent earthenware collections the from XVIIIth century till XXth century, of religious art the from XVIth century till XVIIIth century and its temporary exhibitions(exposures) throughout the year.

De todo tiempo y horizonte, en el origen de las artes del bello escrito y de la coreografía se encuentra el gesto. La exposición inédita, dedicada al vínculo profundo entre sus dos disciplinas, os invita a entrar en la danza. En el estuche de la Torre Abacial, las creaciones de artistas contemporáneos de renombre internacional conviven con diversos escritos históricos. Descubre iluminaciones, partituras coreográficas, cuadros, vídeos, lightgraff… Con la colaboración del Centro Nacional de la Danza y la participación de Carolyn Carlson, Philippe Clerc, Cofee, Kaalam, Kahlie, Ya Yu Laï, Eloïse Lieven, Loredana Zega

entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Grand Place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France 59230 Saint-Amand-les-Eaux Hauts-de-France