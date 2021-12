Sens Sens Sens, Yonne Visites guidées de l’exposition « Dominique d’Acher – Les chantiers organiques de l’inachevé » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR Venez découvrir l’exposition « Dominique d’Acher, Les Chantiers organiques de l’inachevé » avec l’un de nos médiateurs culturels. Co-réalisée avec le musée des Beaux-Arts de Dole, l’exposition propose de remettre en perspective le parcours singulier de Dominique d’Acher, une artiste en quête de sa liberté. contact@cerep-musees-sens.net +33 3 86 64 46 22 http://www.musees-sens.fr/ Venez découvrir l’exposition « Dominique d’Acher, Les Chantiers organiques de l’inachevé » avec l’un de nos médiateurs culturels. Co-réalisée avec le musée des Beaux-Arts de Dole, l’exposition propose de remettre en perspective le parcours singulier de Dominique d’Acher, une artiste en quête de sa liberté. Orangerie des Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens

