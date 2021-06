Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Visites guidées de l’exposition Démo d’Emaux Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Visites guidées de l’exposition Démo d’Emaux Hauts de Bienne, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Hauts de Bienne. Visites guidées de l’exposition Démo d’Emaux 2021-07-01 – 2021-07-01 Place Jean Jaurès Morez

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne EUR Découvrez la 3ème édition du parcours de visite Démo d’Émaux, une exposition d’art émaillée sur métal. Unique, ce parcours en ville vous invite à contempler les œuvres en émail sur métal. Une découverte originale de ce savoir-faire traditionnel morézien. La thématique pour cette année 2021 est la couleur BLEU. Les œuvres sont visibles dans dans les vitrines vacantes de Morez. Cette manifestations rappelle l’importance de l’émail sur métaux dans le développement passé et à venir de la ville de Morez – Hauts de Bienne. La réintroduction de l’émail dans les rues de la ville contribue aussi à la revitalisation du centre-bourg de Morez tout en valorisant les activités de la Maison de l’émail (culture, patrimoine, économie, formation). Visites guidées gratuites tous les jeudis du 1er juillet au 26 août. départ 18h devant le Musée de la Lunette Dépliant également à votre disposition à l’Office de Tourisme maison.de.email@orange.fr +33 6 23 26 72 63 http://maison-email.com/ Découvrez la 3ème édition du parcours de visite Démo d’Émaux, une exposition d’art émaillée sur métal. Unique, ce parcours en ville vous invite à contempler les œuvres en émail sur métal. Une découverte originale de ce savoir-faire traditionnel morézien. La thématique pour cette année 2021 est la couleur BLEU. Les œuvres sont visibles dans dans les vitrines vacantes de Morez. Cette manifestations rappelle l’importance de l’émail sur métaux dans le développement passé et à venir de la ville de Morez – Hauts de Bienne. La réintroduction de l’émail dans les rues de la ville contribue aussi à la revitalisation du centre-bourg de Morez tout en valorisant les activités de la Maison de l’émail (culture, patrimoine, économie, formation). Visites guidées gratuites tous les jeudis du 1er juillet au 26 août. départ 18h devant le Musée de la Lunette Dépliant également à votre disposition à l’Office de Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Place Jean Jaurès Morez Ville Hauts de Bienne lieuville 46.52234#6.02213