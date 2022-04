Visites guidées de l’exposition “Coton, la conquête du monde” Musée d’art et d’histoire de Cholet, 14 mai 2022 22:30, Cholet.

Nuit des musées Visites guidées de l’exposition “Coton, la conquête du monde” Musée d’art et d’histoire de Cholet Samedi 14 mai, 19h30, 21h00, 22h30

Parcourez plusieurs siècles de mondialisation à travers l’exemple du coton.

Le Musée d’Art et d’Histoire et son partenaire, l’association ” Les Anneaux de la mémoire “, explorent la place, depuis quatre siècles, du coton dans la vie quotidienne de populations réparties sur l’ensemble du globe. L’épopée du coton s’insère parfaitement dans le vaste phénomène que l’on nomme la mondialisation.

L’exposition permet de découvrir la multiplicité des productions de coton, des très convoitées ” indiennes ” du XVIIIe siècle à l’universel jean que portent nos contemporains. Elle permet également de comprendre le mécanisme planétaire qui a hissé le coton au rang de première fibre textile, du moins jusqu’à la période récente. Les moyens techniques, le transport maritime, les conditions sociales des travailleurs du textile sont tour à tour évoqués et nous livrent différents points de vue sur cette fibre qui nous paraît si douce et si naturelle.

Le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures et objets de mémoire. La visite se décline en deux temps autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’Art du XVIe au XXe siècle.

Saturday 14 May, 19:30, 21:00, 22:30

The Museum of Art and History proposes to discover an exceptional collection in vast and luminous spaces where sculptures, paintings and objects of memory coexist. The visit takes place in two stages around exciting galleries dedicated mainly to the history of the Vendée Wars and the evolution of art from the 16th to the 20th century.

El Museo de Arte e Historia y su socio, la asociación ” Los anillos de la memoria “exploran el lugar, desde hace cuatro siglos, del algodón en la vida cotidiana de poblaciones repartidas por todo el mundo. La epopeya del algodón encaja perfectamente en el vasto fenómeno que se denomina globalización.

La exposición permite descubrir la multiplicidad de las producciones de algodón, de las muy codiciadas ” indias ” del siglo XVIII al universal jean que llevan nuestros contemporáneos. También permite comprender el mecanismo planetario que ha elevado al algodón al rango de primera fibra textil, al menos hasta el período reciente. Los medios técnicos, el transporte marítimo, las condiciones sociales de los trabajadores del sector textil se mencionan y nos ofrecen diferentes puntos de vista sobre esta fibra que nos parece tan suave y natural.

Sábado 14 mayo, 19:30, 21:00, 22:30

27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Pays de la Loire