Le Musée d’Art et d’Histoire et son partenaire, l’association ” Les Anneaux de la mémoire “, explorent la place, depuis quatre siècles, du coton dans la vie quotidienne de populations réparties sur l’ensemble du globe. L’épopée du coton s’insère parfaitement dans le vaste phénomène que l’on nomme la mondialisation. L’exposition permet de découvrir la multiplicité des productions de coton, des très convoitées ” indiennes ” du XVIIIe siècle à l’universel jean que portent nos contemporains. Elle permet également de comprendre le mécanisme planétaire qui a hissé le coton au rang de première fibre textile, du moins jusqu’à la période récente. Les moyens techniques, le transport maritime, les conditions sociales des travailleurs du textile sont tour à tour évoqués et nous livrent différents points de vue sur cette fibre qui nous paraît si douce et si naturelle. Parcourez plusieurs siècles de mondialisation à travers l’exemple du coton. Musée d’art et d’histoire de Cholet 27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Cholet Maine-et-Loire

