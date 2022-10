Visites guidées de l’exposition « Conserver Adapter Transmettre » Pavillon de l’Arsenal, 22 octobre 2022, Paris.

. gratuit

Visites guidées gratuites par un médiateur, étudiant en école d’architecture.

Matière, construction, électricité, chauffage, dans le bâtiment le carbone est partout, du dessin à l’usage. Aussi, le meilleur moyen de baisser les émissions de ce secteur, un des plus carboné, c’est d’abord de ne pas démolir pour reconstruire, de conserver pour stocker, d’adapter formes et matières afin de transmettre des bâtiments plus vertueux dans leur fonctionnement et leur urbanité. Le principe de refaire la ville sur elle-même n’est pas nouveau mais le carbone nous fait radicalement changer d’ère. Il oblige et questionne tous les patrimoines et tous les temps du projet.

Comment acclimater et ouvrir un îlot haussmannien en gardant son identité ? Réparer une tour de bureau moderne ou des immeubles de logement pour les rendre moins énergivores ? Que faire d’un ancien central téléphonique, de laboratoires universitaires obsolètes ou d’un transformateur électrique ? Peut-on habiter un parking ? Jardiner dans une maternité ? Convertir un bâtiment monofonctionnel en programme mixte ?… Comment consommer moins et offrir plus ?

Visites guidées gratuites les samedis et dimanches à 11h et 15h.

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

