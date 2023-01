VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION « BÉRENGÈRE, À LA RENCONTRE D’UNE REINE » Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’Évènement: Sarthe

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION « BÉRENGÈRE, À LA RENCONTRE D'UNE REINE »
Abbaye Royales de l'Epau, Route de Changé, Yvré-l'Évêque, Sarthe
2023-02-04

Sarthe 5 EUR Accompagné d’un médiateur culturel, découvrez toutes les richesses de l’exposition, les vies de Bérengère de Navarre et de Richard Cœur de Lion, et apprenez-en plus sur la création d’une bande dessinée historique.

Tarif : Droit d'entrée + supplément 2€

