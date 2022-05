Visites guidées de l’exposition “À table ! Le repas, tout un art !” Musée national Adrien Dubouché, 14 mai 2022 19:00, Limoges.

Nuit des musées Visites guidées de l’exposition “À table ! Le repas, tout un art !” Musée national Adrien Dubouché Samedi 14 mai, 19h00 Sans réservation, début des visites à 19h, 20h et 21h

La visite guidée de l’exposition “À table ! Le repas, tout un art” vous offre la possibilité de découvrir l’extraordinaire histoire des arts de la table à la française et celle de la gastronomie.

L’exposition _”À table ! Le repas, tout un art”_ met en lumière l’histoire passionnante de la gastronomie française du XVIIe siècle à nos jours. Elle évoque la préparation des mets et leur consommation, les arts de la table et de la conversation.

_”À table ! Le repas, tout un art”_ propose un parcours chronologique rythmé par des vitrines thématiques. Des tables dressées offrent également la possibilité de découvrir la disposition des services au XVIIIe, au XIXe et au

début du XXe siècle.

Au travers de plus de cinq cents objets en faïence et en porcelaine, de pièces d’orfèvrerie et de verrerie ainsi que de dessins, de gravures, de menus ou encore de livres de cuisine, le Musée national Adrien Dubouché célèbre la convivialité, le partage et la transmission tout en rappelant l’importance du repas gastronomique à la française tel que l’a défini l’UNESCO en 2010.

Départ des visites à 19h, 20h et 21h.

Le Musée national Adrien Dubouché présente dans un écrin entièrement rénové la collection de porcelaine de Limoges la plus riche du monde. Il compte également des œuvres représentatives des grandes étapes de l’histoire de la céramique. Le parcours propose ainsi un voyage dans le temps qui commence dans l’Antiquité, traverse continents et civilisations pour conduire le visiteur aux créations les plus récentes. Un espace dédié aux techniques de fabrication permet à tous d’apprécier la virtuosité des chefs-d’œuvre exposés. Le Musée national Adrien Dubouché et ses collections prestigieuses contribuent ainsi au rayonnement international des arts de la céramique et à une valorisation des savoir-faire d’exception qui ont fait la renommée de la ville de Limoges.

Bus : no 6 ou no 8 Autocar : parking réservé aux autocaristes devant le Musée Train : gare de Limoges-Bénédictins (3 h de Paris), puis bus no 6 ou no 8 ou 15-20 minutes à pied. Voiture : parking payant de 600 places devant le musée, et deux parkings souterrains payants place d’Aine et place de la Motte.

http://www.musee-adriendubouche.fr

La exposición “A la mesa! La comida, todo un arte” pone de relieve la apasionante historia de la gastronomía francesa desde el siglo XVII hasta nuestros días. Evoca la preparación de los platos y su consumo, las artes de la mesa y de la conversación. “¡A la mesa! La comida, todo un arte” propone un recorrido cronológico marcado por vitrinas temáticas. Las mesas levantadas también ofrecen la posibilidad de descubrir la disposición de los servicios en los siglos XVIII, XIX y principios del XX. A través de más de quinientos objetos de loza y porcelana, piezas de orfebrería y cristalería, así como dibujos, grabados, menús o libros de cocina, el Museo Nacional Adrien Dubouché celebra la convivencia, compartir y transmitir, recordando la importancia de la comida gastronómica a la francesa tal como la definió la UNESCO en 2010.

Las visitas comienzan a las 7:00, 8:00 y 9:00.

Sin reserva, comienza a las 7:00, 20:00 y 21:00 Sábado 14 mayo, 19:00

8 bis place Winston Churchill, 87000 Limoges 87000 Limoges Nouvelle-Aquitaine