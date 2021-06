Roubaix École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Nord, Roubaix Visites guidées de l’ENPJJ (ancienne filature Delattre) et Expo photos « Roubaix, la patrimoine de demain »(SER) École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visites guidées de l’ENPJJ (ancienne filature Delattre) et Expo photos « Roubaix, la patrimoine de demain »(SER) École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Roubaix. Visites guidées de l’ENPJJ (ancienne filature Delattre) et Expo photos « Roubaix, la patrimoine de demain »(SER)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à École nationale de protection judiciaire de la jeunesse

L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) a ouvert ses portes au 16 rue du curoir, à Roubaix, en 2008. Elle est installée dans une ancienne filature (Delattre). C’est l’architecte Nathalie T KINT qui a conduit les travaux de réhabilitation de ce lieu emblématique du centre ville. Aujourd’hui, ce sont 6000 m2 qui sont dédiés notamment à la formation professionnelle des agents du service public de la Protection judiciaire de la jeunesse, avec des actions de formations pluri institutionnelles ouvertes à l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance. Pour en savoir plus, inscrivez-vous (via l’office du tourisme de la ville) pour avoir accès à l’une des deux visites guidées proposées (à 15 le samedi, à 15h le dimanche). La société d’émulation de Roubaix (SER) y présentera une exposition de photographies consacrée à l’architecture locale post 70’ nommée Roubaix, la patrimoine de demain ? qui est le fruit d’un concours photo en cours de lancement pour cette année. Nous vous attendons nombreux.

Accès à l’ENPJJ par inscription obligatoire via l’office du tourisme de Roubaix (gratuité) – une visite guidée le samedi à 15h, le dimanche à 15h

Visite guidée de l’ENPJJ (ancienne filature Delattre), à 15h, le samedi et le dimanche) et accès à l’expo photos intitulée : Roubaix, la patrimoine de demain ? (SER) École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 16 rue du Curoir – 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Adresse 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville École nationale de protection judiciaire de la jeunesse Roubaix