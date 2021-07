Paris Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Paris Visites guidées de l’église Saint Nicolas du Chardonnet Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite samedi 18/09 et dimanche 19/09 à partir de 15h00 : une guide conférencière vous dévoilera en profondeur l’histoire et les trésors de Saint Nicolas du Chardonnet. Construite au Grand Siècle, décorée en partie par Charles Le Brun, Premier Peintre du roi Louis XIV, et fréquentée par saint Vincent de Paul, sainte Louise de Marillac ou saint François de Sales, cette église est une belle illustration de l’histoire religieuse de Paris et abrite plusieurs trésors d’art chrétien. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites libres sont aussi possibles toute la journée de 7h à 20h30.

Entrée libre

Pour mieux découvrir en profondeur l'histoire et les trésors de saint Nicolas, une visite guidée par une guide conférencière vous est proposée. Eglise Saint Nicolas du Chardonnet 23 rue des Bernardins 75015 Paris

