Visites guidées de l’église Saint-Maurice-d’Agaune – Journées Européennes des Métiers d’Arts Vauxrezis, 2 avril 2022, Vauxrezis.

Visites guidées de l’église Saint-Maurice-d’Agaune – Journées Européennes des Métiers d’Arts Vauxrezis

2022-04-02 – 2022-04-03

Vauxrezis Aisne Vauxrezis

Ce week-end créatif et festif, s’inscrivant dans le projet d’extension du label Ville d’art et d’histoire à l’échelle intercommunale, vise à valoriser le programme de restauration de l’église Saint-Maurice-d’Agaune et à sensibiliser les visiteurs à la qualité du travail mis en œuvre dans chaque atelier d’artisans d’art.

Samedi 2 et dimanche 3 avril à 10h30, à 14h30 et à 16h : visites guidées présentant l’église Saint-Maurice-d’Agaune et ses récents travaux de restauration (réservation obligatoire au 03 23 93 30 56 ou 03 23 53 17 37)

Ce week-end créatif et festif, s’inscrivant dans le projet d’extension du label Ville d’art et d’histoire à l’échelle intercommunale, vise à valoriser le programme de restauration de l’église Saint-Maurice-d’Agaune et à sensibiliser les visiteurs à la qualité du travail mis en œuvre dans chaque atelier d’artisans d’art.

Samedi 2 et dimanche 3 avril à 10h30, à 14h30 et à 16h : visites guidées présentant l’église Saint-Maurice-d’Agaune et ses récents travaux de restauration (réservation obligatoire au 03 23 93 30 56 ou 03 23 53 17 37)

+33 3 23 93 30 56

Ce week-end créatif et festif, s’inscrivant dans le projet d’extension du label Ville d’art et d’histoire à l’échelle intercommunale, vise à valoriser le programme de restauration de l’église Saint-Maurice-d’Agaune et à sensibiliser les visiteurs à la qualité du travail mis en œuvre dans chaque atelier d’artisans d’art.

Samedi 2 et dimanche 3 avril à 10h30, à 14h30 et à 16h : visites guidées présentant l’église Saint-Maurice-d’Agaune et ses récents travaux de restauration (réservation obligatoire au 03 23 93 30 56 ou 03 23 53 17 37)

Marc Albert

Vauxrezis

dernière mise à jour : 2022-03-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons