Visites guidées de l’église Saint-Gilles Eglise Saint-Gilles, 18 septembre 2021, Malestroit.

Visites guidées de l’église Saint-Gilles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Gilles

Jean-Paul Bourban et Michel Davalo, historiens de l’association Maltrec vous invitent à découvrir l’édifice construit entre les XIIe et XVIe siècle et à en connaître tous les secrets. Eglise à doubles pignons édifiée en plusieurs campagnes. De la première église (fin 11ème siècle), il reste le croisillon sud avec son absidiole en cul de four, ses modillons et les contreforts plats. Au 13ème siècle, le carré du transept est repris avec voûtement de l’édifice et chevet plat. Des modifications architecturales sont apportées de 1511 à 1531 : un vaisseau nord (gothique flamboyant) est accolé à la nef sud reconstruite (gothique rayonnant). L’exceptionnelle qualité des anciens chapiteaux romans sculptés et remployés en façade méridionale s’explique par la puissance des Malestroit. En 1592, des remaniements suivront l’incendie provoqué par les ligueurs. Au 18ème siècle, la haute tourelle est coiffée de son toit à lanternon.

Jean-Paul Bourban et Michel Davalo, historiens de l’association Maltrec, vous invitent à découvrir l’édifice construit entre les XIIe et XVIe siècle et à en connaître tous les secrets.

Eglise Saint-Gilles Place du Bouffay, 56140, Malestroit Malestroit Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00