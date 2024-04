Visites guidées de l’église Le bourg Saint-Andelain, jeudi 19 septembre 2024.

En compagnie d’un habitant du village, visitez l’église de Saint Andelain et faites connaissance avec son histoire et son décor liés au village et aux familles locales. Visite unique à 14h30. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire ou directement auprès du guide. Visites possibles également sur rendez-vous, en dehors de ces horaires. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-19 14:30:00

fin : 2024-09-19 16:00:00

Le bourg 29 Lieu-dit Le Bourg

Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

