Oise

EGLISE SAINT FLOR Elincourt Ste marguerite, le dimanche 19 septembre à 10:00

Expositions * » Elincourt d’hier et d’aujourd’hui » * Histoire du moulin Valois * Les menus dans les repas de famille au début du XXème siècle

Entrée libre

Rue de l'abbaye Elincourt Ste MArguerite Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Visites toutes les 1/2 heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

