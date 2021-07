Paris Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Visites guidées de l’église Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découverte des oeuvres d’art (vitraux XVI-XXIe siècles), peinture murales (XIXe si), stalles XVe, orgue XVIIe si, etc.), de l’histoire et de l’architecture gothique et classique de l’église, ainsi que de la chapelle dorée et ses décors exceptionnels du XVIIe siècle. Samedi et dimanche à 14h30 Départ des visites : au pied de la statue de la Vierge au transept de l’église. Des visités guidées proposées par les guides de la fraternité ‘Ogives’ de Saint-Gervais Église Saint-Gervais-Saint-Protais Place Saint-Gervais 75004 Paris Paris Paris

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

