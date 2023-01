Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir Carentoir OT LA GACILLY - Destination Brocéliande Carentoir Catégories d’Évènement: Carentoir

Morbihan Carentoir Visites guidées gratuites de l’église du Temple au Temple à Carentoir les samedis et les dimanches, de 14H à 18H du 1er juillet au 27 août ainsi que le 16 et 17 septembre aux mêmes horaires. Heure de départ libre. Une heure de visite environ. Cette visite plonge les visiteurs au coeur de l’histoire, à la découverte des légendes locales et du riche patrimoine de l’église. Carentoir

