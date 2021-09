Inzinzac-Lochrist Écomusée Industriel des Forges Inzinzac-Lochrist, Morbihan Visites guidées de l’Ecomusée des Forges Écomusée Industriel des Forges Inzinzac-Lochrist Catégories d’évènement: Inzinzac-Lochrist

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée Industriel des Forges

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez découvrir l’histoire des Forges d’Hennebont lors de visites guidées. Photographies, outils, maquettes, témoignages,… les Forges n’auront plus de secret pour vous !

Départs toutes les 20 minutes.

Suivez le guide à la découverte des Forges d’Hennebont! Écomusée Industriel des Forges ZI des Forges Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

