Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire, le samedi 18 septembre à 14:00

Visites de l’école à 14h30, 15h30 et 16h30. Découvrez le patrimoine et l’architeture de l’école, insatllée dans les anciennes halles Alstom depuis 2017. Inscriptions sur le site de l’école, dès le 01/09/2021 : [https://beauxartsnantes.fr/open-school/evenements](https://beauxartsnantes.fr/open-school/evenements)

groupes limités à 15 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visites guidées de l’école des beaux-arts Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire 2 allée Frida Kahlo, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

