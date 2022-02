Visites guidées de l’atelier de Courbet Ornans, 5 février 2022, Ornans.

Visites guidées de l’atelier de Courbet Atelier Courbet 14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans

2022-02-05 – 2022-02-06 Atelier Courbet 14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ornans Doubs

EUR 4 A la suite d’une vaste campagne de restauration débutée en 2019, l’atelier de Gustave Courbet d’Ornans, site du pôle Courbet, ouvre aujourd’hui ses portes au public.

Implanté au cœur de « [s]on pays », entre rivière et falaises, ce nouvel espace construit en 1860 a été imaginé par l’artiste comme un atelier idéal. Lieu de création, dans lequel le peintre a conçu ses dernières œuvres majeures, notamment L’Hallali du cerf (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon), l’atelier dans la campagne de Courbet était aussi un lieu d’échanges et de sociabilités où il recevait ses plus fervents admirateurs, comme le critique d’art Castagnary. Gustave Courbet a façonné ce lieu à son image. Ce lieu porte encore sur ses murs la présence du Maître d’Ornans. Vous découvrirez le seul décor peint par l’artiste : deux exceptionnelles peintures murales, représentant des paysages, ainsi qu’un ciel parsemé d’hirondelles.

Partez à la découverte de l’espace de travail de Gustave Courbet, site chargé d’histoire, inscrit Monument historique, et de son évolution à travers le temps : du lieu de création du peintre à sa transformation par sa sœur Juliette en un premier musée Courbet.

Pour des mesures de conservation, notamment des peintures murales, l’atelier Courbet se visite sur réservation. La visite guidée sera assurée par un guide conférencier.

Afin de compléter cette expérience, profitez des deux expositions proposées par le pôle Courbet, Un atelier à soi (musée Courbet) et Peindre la femme vraie (ferme familiale Courbet, Flagey). Ces manifestations vous permettront de vous immerger dans l’atelier du peintre !

reservationpaysdecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 22 88

