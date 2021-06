Grenoble Appartement Gagnon / Musée Stendhal Grenoble, Isère Visites guidées de l’appartement Gagnon – Musée Stendhal Appartement Gagnon / Musée Stendhal Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

À l’occasion de la nuit des musées, l’équipe du musée Stendhal propose deux visites guidées gratuites à 21 h et 22 h. Sur inscription. L’appartement Gagnon, entièrement rénové, a ouvert ses portes au public en septembre 2012. C’est dans ce lieu chargé d’histoire que le futur Stendhal vit ses années d’enfance auprès de son grand-père, le docteur Henri Gagnon. L’appartement évoque la vie de l’écrivain à Grenoble, ses amis et professeurs, la ville où il assiste aux premiers frémissements de la Révolution française. Depuis les fenêtres de l’appartement Gagnon, il est le spectateur curieux et admiratif de cette France en pleine ébullition. Avant son départ pour Paris à l’âge de seize ans, c’est ici que se forme le cœur et l’esprit de Stendhal.

