Visites guidées de l’Apothicairerie Apothicairerie Saint-Amour, jeudi 25 avril 2024.

Visites guidées de l’Apothicairerie Apothicairerie Saint-Amour Jura

L’apothicairerie est restée telle qu’elle était au 19e siècle et au début du 20e siècle. Il s’agit certainement d’une des plus vastes apothicaireries du Jura voire de Franche-Comté.

Elle présente un magnifique décor de boiseries réalisé par un artisan ébéniste de Saint-Amour, des décors en trompe-l’œil, un médaillon orné de fleurs et de plantes médicinales, un sol en pierre marbrière de Saint-Amour…

Le temps d’une visite guidée, découvrez ce lieu surprenant : son mobilier d’herboristerie et sa collection de plus de 300 pots de différentes époques (16e, 17e, 18e, et 19e siècle) dont deux mystérieux pots du 16e siècle.

Pots à thériaque, chevrettes, piluliers, pots canons, pots en verre, instruments de mesure et de préparation des remèdes… Vous pourrez observer une large variété de contenants et comprendre leurs utilisations.

La petite salle, dans laquelle étaient accueillis les patients, renferme du mobilier datant des 17e et 18e siècles dont un remarquable meuble d’herboristerie ainsi qu’une importante collection de vaisselle en étain.

Plongez dans l’histoire et les traditions des hôpitaux de Saint-Amour et le fonctionnement d’une apothicairerie. 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 16:00:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

Apothicairerie Allée du Souvenir Français

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccportedujura.fr

L’événement Visites guidées de l’Apothicairerie Saint-Amour a été mis à jour le 2024-04-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA