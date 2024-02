Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales avec lecture de textes d’amour Office de Tourisme Porte du Jura Saint-Amour Saint-Amour, vendredi 16 février 2024.

Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales avec lecture de textes d’amour Office de Tourisme Porte du Jura Saint-Amour Saint-Amour Jura

Un trésor dans un couvent du 17ème à Saint-Amour, devenu un hôpital au 19ème siècle ! Cette ancienne pharmacie présente un magnifique décor de boiseries et de voûtes ornées de trompe-l’œil.

Le temps d’une visite guidée, découvrez ce lieu surprenant son mobilier d’herboristerie et sa collection de plus de 300 pots de différentes époques dont deux mystérieux pots du 16ème siècle.

Messages d’amour

L’Office de Tourisme part à la rencontre des élèves de primaire du territoire Porte du Jura et de l’ EHPAD pour créer ensemble des messages d’amour, d’empathie, de gentillesse et de tolérance dans le but de les afficher dans les sites patrimoniaux tels que les Prisons royales et l’Apothicairerie de Saint-Amour. Au cours des visites guidées de ces sites, les visiteurs pourront observer les réalisations des élèves, mais aussi en choisir certaines qui les toucheront davantage afin de les rapporter chez eux, ou alors de les amener à la salle de La Chevalerie pour les y afficher. Enfin, ces ateliers permettront aux élèves de s’approprier le patrimoine de leur territoire en y ajoutant leurs productions. L’Office de Tourisme travaillera avec les écoles de Saint-Amour, Beaufort-Orbagna et Vincelles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 05:00:00

fin : 2024-02-25 23:00:00

Office de Tourisme Porte du Jura Saint-Amour 17 place d’armes

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccportedujura.fr

L’événement Visites guidées de l’Apothicairerie et des Prisons Royales avec lecture de textes d’amour Saint-Amour a été mis à jour le 2024-02-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA