du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Nicolas d’Angers Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 17/09 à 16h. Limité à 20 personnes par visite.

Visites guidées de l’intérieur de l’abbaye Saint-Nicolas (vestiges du XIIe, architecture XVIIIe) et du jardin arrière Abbaye Saint-Nicolas d’Angers 6 rue Ambroise Paré 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00

