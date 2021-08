Pontpoint Abbaye royale du Moncel Oise, Pontpoint Visites guidées de l’abbaye royale du Moncel Abbaye royale du Moncel Pontpoint Catégories d’évènement: Oise

Fondée en 1309 par Philippe le Bel, l’Abbaye Royale du Moncel a accueilli des moniales de Sainte Claire jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui vous pouvez vous immiscer dans la vie quotidienne des moniales grâce à la reconstitution des salles du moyen-âge : Réfectoire aux fresques, dortoirs sous la charpente plusieurs fois centenaire, gigantesques celliers voutés… L’ameublement des salles et les mannequins présentant les Clarisses dans leurs activités de tous les jours permettent de véritablement ressentir l’atmosphère de recueillement et de prières qu’ont connues les Pauvres Dames et leurs conditions de vie.

