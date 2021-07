Visites guidées de l’Abbaye de La Chaise-Dieu et de l’exposition Dom Robert Abbaye de La Chaise-Dieu, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Chaise-Dieu.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de La Chaise-Dieu

Visites guidées de l’Abbaye de La Chaise-Dieu et de l’exposition Dom Robert ————————————————————————— Par un guide conférencier Le parcours de visite met en valeur les nombreuses richesses de l’abbaye classées au titre des monuments historiques : orgue, stalles, tombeau du pape Clément VI, fresque de la danse macabre, salle de l’écho, cloître, etc. ### Les tapisseries de Dom Robert, Faune et flore ### 18 chefs-d’oeuvre aux couleurs éclatantes Dom Robert (1907-1997), moine bénédictin, est l’un des peintres cartonniers de tapisserie les plus talentueux et dont la création, riche et féconde, est la plus admirée du XXe siècle. Chevaux, poules, canards et herbes tissés peuplent l’univers pictural de Dom Robert et sont le reflet de 50 ans de réflexion, de travail et de création, au service de l’art de la tapisserie.

Visites guidées par un guide conférencier

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00