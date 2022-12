Visites guidées de la ville haute – “Peregrinus au XI° siècle” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Visites guidées de la ville haute – “Peregrinus au XI° siècle” Le Puy-en-Velay, 17 décembre 2022, Le Puy-en-Velay Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay. Visites guidées de la ville haute – “Peregrinus au XI° siècle” 10 rue Cardinal de Polignac Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay Haute-Loire Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac

2022-12-17 14:30:00 – 2022-01-02

Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac

Le Puy-en-Velay

Haute-Loire Le Puy-en-Velay EUR Visite guidée Quartier Cathédral

“Peregrinus au XI° siècle” – Le Moyen Age: entre mythes et réalités

Venez vivre une expérience unique ! contact@ilc-lacite.com +33 6 37 80 69 33 https://ilc-lacite.fr/ Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Le Puy-en-Velay Haute-Loire Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Centre d'Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Ville Le Puy-en-Velay Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay lieuville Centre d'Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay-office-de-tourisme-de-lagglomeration-du-puy-en-velay-le-puy-en-velay/

Visites guidées de la ville haute – “Peregrinus au XI° siècle” Le Puy-en-Velay 2022-12-17 was last modified: by Visites guidées de la ville haute – “Peregrinus au XI° siècle” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 17 décembre 2022 10 rue Cardinal de Polignac Centre d'Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay Haute-Loire Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire