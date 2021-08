Saint-Romain-de-Jalionas Site archéologique du Vernay Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Visites guidées de la villa romaine du Vernai Site archéologique du Vernay Saint-Romain-de-Jalionas Catégories d’évènement: Isère

Pendant les 2 jours, il sera proposé des visites gratuites adaptées à des publics divers. – visites complètes du site commentées par un archéologue professionnel (durée 1 h 30 environ) – visites pour tous publics sur des thèmes visibles sur place (durée 30 minutes environ): les thermes de la villa, l’évolution de l’église, le jardin antique expérimental. – présentation de la céramique et des matériaux de construction issus de la fouille

Entrée libre. Visites complètes samedi et dimanche à 10 h 00, 14 h 00 et 16 h 00. Visites thématiques toutes les heures

Visite guidée par un archéologue professionnel du chantier archéologique et présentation des objets issus de la fouille. Site archéologique du Vernay Chemin des vignes, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Isère

