Visites guidées de la Vallée des Saints Carnoët Carnoët Catégories d’évènement: Carnoët

Côtes-d'Armor

Visites guidées de la Vallée des Saints Carnoët, 8 février 2022, Carnoët. Visites guidées de la Vallée des Saints Carnoët

2022-02-08 11:00:00 – 2022-02-11 16:00:00

Carnoët Côtes d’Armor Carnoët Suivez la guide pour décrypter les mystérieuses statues monumentales de ce lieu hors du temps. Chacune est unique et fourmille de nombreux détails. Légendes et anecdotes seront au RDV ! 5 départs par jour : à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h. Durée 45 min. amandine@terredegranit.com +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Suivez la guide pour décrypter les mystérieuses statues monumentales de ce lieu hors du temps. Chacune est unique et fourmille de nombreux détails. Légendes et anecdotes seront au RDV ! 5 départs par jour : à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h. Durée 45 min. Carnoët

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Carnoët, Côtes-d'Armor Autres Lieu Carnoët Adresse Ville Carnoët lieuville Carnoët Departement Côtes d'Armor

Carnoët Carnoët Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carnoet/

Visites guidées de la Vallée des Saints Carnoët 2022-02-08 was last modified: by Visites guidées de la Vallée des Saints Carnoët Carnoët 8 février 2022 carnoët Côtes-d’Armor

Carnoët Côtes d'Armor