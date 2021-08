Visites guidées de la Tour du Doyenné Tour du Doyenné, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

Visites guidées de la Tour du Doyenné

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour du Doyenné

Au Moyen-Âge, cette tour-escalier en briques et en pierres desservait les étages de la maison du doyen des chanoines de la cathédrale. Elle faisait donc partie du groupe cathédral, au même titre que le cloître qui réouvre à l’occasion des Journées du patrimoine 2019. Au XVIIIème siècle, la demeure fut transformée en une bâtisse de style classique mais la tour demeura dans son état d’origine. Suite à la saisie des biens du clergé à la Révolution, l’édifice fut vendu. Plus tard, en 1907, c’est la tour elle-même qui fut vendue, puis démontée, mise en caisse et expédiée à Paris chez un antiquaire. Après la Première Guerre mondiale, le mécène américain Franck Jay Gould la retrouva et l’offrit à la ville. La tour est désormais installée à cet emplacement, tel un signal, et est devenue l’une des images emblématiques de Chalon-sur-Saône. Départs des visites toutes les heures.

Visites toutes les heures|Sur inscription obligatoire du 7 au 17 septembre 2021 à 13h auprès de l’Espace patrimoine (03 85 93 15 98)|Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur (renseignements:03 85 93 15 98)

Les participants graviront la tour et bénéficieront d’une lecture de paysage par un guide-conférencier.

Tour du Doyenné 2 Quai de l’Hôpital, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:50:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:05:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:50:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:05:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-18T17:45:00 2021-09-18T18:35:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:50:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:05:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:50:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:05:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:20:00;2021-09-19T17:45:00 2021-09-19T18:35:00