Châtenay-Malabry Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Visites guidées de la serre de bonsaïs Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Visites guidées de la serre de bonsaïs Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum, 18 septembre 2021, Châtenay-Malabry. Visites guidées de la serre de bonsaïs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum

Le responsable de la serre de bonsaïs de l’Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups vous accueille pour vous faire découvrir les secrets de la collection.

Pass sanitaire

Le samedi 18 et le dimanche 19, venez découvrir la mythique collection de bonsaïs Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Arboretum 46 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum Adresse 46 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum Châtenay-Malabry