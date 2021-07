Visites guidées de la Seigneurie de Poutrincourt Seigneurie de Poutrincourt, 18 septembre 2021, Lanchéres.

Visites guidées de la Seigneurie de Poutrincourt

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Seigneurie de Poutrincourt

Venez rencontrer Jean III de Biencourt, seigneur agriculteur et explorateur, co-fondateur du Canada. Apprennez-en plus sur les Mérovingiens et Carolingiens installés ici entre les VIème et XIème siècles. Sur place, admirez un important vestige évocateur de l’architecture militaire du Moyen-Âge, bâti d’après une esquisse de Léonard de Vinci.

Plus d’information au: 06.81.10.52.29.

Découvrez une seigneurie âgée de plus de 600 ans

Seigneurie de Poutrincourt Rue des Peupliers – 80230 Lanchéres Lanchéres Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00