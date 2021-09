Visites guidées de la Résidence officielle du Canada en France Résidence de l’ambassadeur du Canada – Hôtel de Rigny, 18 septembre 2021, Paris.

Visites guidées de la Résidence officielle du Canada en France

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Résidence de l’ambassadeur du Canada – Hôtel de Rigny

**Nous vous ouvrons les portes de la** [**Résidence officielle des ambassadeurs et ambassadrices du Canada en France**](https://canada-culture.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/)**, au cœur du 8ème arrondissement parisien !** **Au programme :** * [Visites guidées sur réservation obligatoire](https://canada-culture.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/#booking) dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le samedi 18 septembre (13h, 15h et 16h15) et le dimanche 19 septembre (13h et 15h). [**Réservez votre visite guidée !**](https://canada-culture.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/#booking) _Sur présentation d’un passe sanitaire valide, conformément aux mesures gouvernementales françaises._ Depuis 70 ans, l’hôtel de Rigny est la maison du Canada en France dans le 8ème arrondissement de Paris. Reflet des arts décoratifs français et de la création contemporaine canadienne, cet hôtel particulier du Second Empire raconte, à sa manière, l’histoire des relations diplomatiques et d’amitiés entre le Canada et la France. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, participez à l’une de nos visites guidées pour découvrir les salons de la Résidence, ses décors de boiseries anciennes et ses représentations peintes d’après les œuvres de Carle Van Loo, avec lesquels dialoguent harmonieusement le design contemporain canadien. **Visite limitée à 10 personnes avec notre guide-conférencière, Ariane Lemieux. Merci de vous présenter au 135, rue du Faubourg-Saint-Honoré (75008 – Paris) 15 minutes avant le début de la visite.** ———- **Et pour celles et ceux qui se passionnent pour la photographie et les expositions d’art contemporain, nous vous donnons rendez-vous à deux pas de la Résidence officielle du Canada en France, au Centre culturel canadien (130 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 – Paris) !** **Au programme :** * Visites de notre exposition **“**[**Mounds and Voids**](https://canada-culture.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/)**” du photographe canadien Edward Burtynsky !** Ouverture du Centre culturel canadien de 12h à 18h (dernière entrée à 17h30) avec une série de visites guidées en présence de la commissaire, Catherine Bédard. **Entrée libre mais réservations recommandées**. _Sur présentation d’un passe sanitaire valide, conformément aux mesures gouvernementales françaises._

Visites guidées gratuites sur réservation obligatoire.

Amateurs ou amatrices de patrimoine architectural ? Nous vous ouvrons les portes de la Résidence officielle des ambassadeurs et ambassadrices du Canada en France. Sur réservation obligatoire.

Résidence de l’ambassadeur du Canada – Hôtel de Rigny 135 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00