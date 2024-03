Visites guidées de la pépinière du Marais Fertile Le Marais Fertile Plouasne, samedi 1 juin 2024.

Visites guidées de la pépinière du Marais Fertile Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le Marais Fertile Entrée du jardin : prix libre à partir de 5€, gratuit (moins de 3 ans). Accès à toutes les animations libres et aux visites guidées.

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Venez découvrir la pépinière de biodiversité du Marais Fertile. Organisée en ligne de haies fruitières, elle produit des plants bouturés pour des haies comestibles vendues à partir de novembre en racine nue.

Le Marais Fertile La Ribaudais, 22830, Plouasne Plouasne 22830 La ribaudais Côtes-d’Armor Bretagne 0659054512 http://www.lemaraisfertile.fr https://www.facebook.com/lemaraisfertile L’association est née en janvier 2022 et a pour but la préservation de l’environnement, en particulier la vie sauvage.

Le Marais Fertile est un lieu avec un espace pépinière permacole et un espace pédagogique.

Le lieu est une zone humide protégée, où nous vivons avec la vie sauvage. Des ateliers pour les enfants et les adultes, des expositions, des sorties autour des plantes sauvages, et pleins d’autres choses sont proposées sur le lieu. le parking n’est pas grand mais il y a possibilité de se garer en entrant dans le hameau et au niveau du bois à environ 200m du lieu.

