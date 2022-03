Visites guidées de la Maison natale de Ronsard à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard, 31 mars 2022, Vallée-de-Ronsard.

Visites guidées de la Maison natale de Ronsard à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

2022-03-31 14:30:00 – 2022-06-12

Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher Vallée-de-Ronsard

Visites guidées de la Maison natale de Ronsard à Couture-sur-Loir. Partez à la découverte de la maison de Ronsard avec une guide conférencière qui vous fera partager sa passion du patrimoine : manoir et communs troglodytiques ornés de sculptures et d’inscriptions dans le style de la Première Renaissance. A l’intérieur du logis la grande salle présente une cheminée monumentale et des peintures murales du XVIe siècle. Le premier étage est consacré à Ronsard : exposition de portraits et de panneaux évoquant sa vie et son œuvre. Durée de la visite : 1h15.

Le manoir n’aura plus de secret pour vous !

maisonnatalepierrederonsard@catv41.fr +33 2 54 72 40 05

Vendôme Tourisme – Elodie PLEUVRY

Vallée-de-Ronsard

