du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée historique de Villèle Visite gratuite

Visites commentées du rez-de-chaussée de la maison tous les 1/4 d’heures Musée historique de Villèle Domaine Panon-Desbassayns – Villèle – RD 6 97435 Saint-Gilles-les-Hauts Lieu-dit Villèle, Saint-Gilles-les-Bains La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

