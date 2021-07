Paris Cité internationale universitaire de Paris - Maison des étudiants canadiens Paris Visites guidées de la Maison des étudiants canadiens Cité internationale universitaire de Paris – Maison des étudiants canadiens Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites guidées de la Maison des étudiants canadiens Cité internationale universitaire de Paris – Maison des étudiants canadiens, 18 septembre 2021, Paris. Visites guidées de la Maison des étudiants canadiens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité internationale universitaire de Paris – Maison des étudiants canadiens

**Venez participer à ces visites guidées de la maison qui intégreront également l’exposition extérieure rassemblant des clichés de photographes venus de toutes les provinces.** Ces visites seront animées par Renaud Gadoury , résident et commissaire de l’exposition ainsi que par Maxime Poignand, agent culturel à la Maison des étudiants canadiens.

Entrée libre

Venez participer à ces visites guidées de la maison qui intégreront également l’exposition extérieure rassemblant des clichés de photographes venus de toutes les provinces. Cité internationale universitaire de Paris – Maison des étudiants canadiens 31 boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale universitaire de Paris - Maison des étudiants canadiens Adresse 31 boulevard Jourdan 75014 Paris Ville Paris lieuville Cité internationale universitaire de Paris - Maison des étudiants canadiens Paris