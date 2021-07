Blérancourt Maison de Saint-Just Aisne, Blérancourt Visites guidées de la Maison de Saint-Just Maison de Saint-Just Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Construite au milieu du XVIIIe siècle, la Maison fut acquise par les parents du révolutionnaire français Saint-Just (1767-1794) en 1776. Saint-Just y a vécu de l’âge de neuf ans jusqu’à son élection à la Convention à vingt-cinq ans. C’est ici qu’il écrivit ses premières œuvres, dont l’_Esprit de la Révolution et de la Constitution de France_ (1791). Avec son bandeau courant sous le toit et son pignon « à sauts de moineaux », le bâtiment de pierre est typique de l’architecture rurale du Soissonnais. Des travaux de restauration ont permis de sauvegarder les éléments intérieurs (cheminées, escalier) et de reconstituer conformément à une gravure ancienne les extérieurs très endommagés. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just propose le dimanche 19 septembre des visites guidées qui retraceront l’histoire de ce bâtiment en s’attachant à présenter la maison telle qu’elle était dans le dernier quart du XVIIIe siècle lorsque Saint-Just y habitait.

Entrée libre sans inscription. Rendez-vous devant la Maison.

Visites guidées retraçant l’histoire de cette bâtisse typique du Soissonnais en la présentant telle qu’elle était à l’époque où Saint-Just y vécut Maison de Saint-Just 2 rue de la Chouette – 02300 Blérancourt Blérancourt Aisne

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

