Paris Cité internationale universitaire de Paris - Maison de la Tunisie Paris Visites guidées de la Maison de la Tunisie Cité internationale universitaire de Paris – Maison de la Tunisie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites guidées de la Maison de la Tunisie Cité internationale universitaire de Paris – Maison de la Tunisie, 18 septembre 2021, Paris. Visites guidées de la Maison de la Tunisie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité internationale universitaire de Paris – Maison de la Tunisie

Visites de l’exposition permanente et de la fresque du peintre Jalel Ben Abdallah animées par un résident. Visites guidées organisées toutes les 30 minutes le samedi 18 et dimanche 19 septembre entre 14h et 17h.

Sur inscription

Visites de l’exposition permanente et de la fresque du peintre Jalel Ben Abdallah animées par un résident. Cité internationale universitaire de Paris – Maison de la Tunisie 45 A Boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale universitaire de Paris - Maison de la Tunisie Adresse 45 A Boulevard Jourdan 75014 Paris Ville Paris lieuville Cité internationale universitaire de Paris - Maison de la Tunisie Paris