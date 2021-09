Villiers-le-Bâcle Maison-atelier Foujita Essonne, Villiers-le-Bâcle Visites guidées de la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

Visites guidées de la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita, 18 septembre 2021, Villiers-le-Bâcle. Visites guidées de la Maison-atelier Foujita

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-atelier Foujita

Profitez d’une visite guidée de la Maison-atelier Foujita et plongez dans l’intimité du peintre, entre lieu de vie et lieu de création. Découvrez comment Foujita façonne son intérieur à son image, en y rassemblant notamment quantité d’objets glanés au cours de ses voyages et au gré de ses rencontres. Les réservations se font sur place uniquement. Départ en visite toutes les 30 minutes. Le nombre de personnes par visite sera adapté à la jauge en vigueur imposée par le contexte sanitaire (Covid-19). Dernier départ en visite 30 minutes avant la fermeture.

Gratuit. Entrée libre, conditionnée par le respect du protocole sanitaire en vigueur. Présentation du pass sanitaire à partir de 18 ans.

Visites guidées de la Maison-atelier Foujita, à la découverte de l’univers singulier du peintre Léonard Tsuguharu Foujita Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Maison-atelier Foujita Adresse 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle lieuville Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle