Visite guidée de la maison atelier. Sam. 10h, 11h et 12h ; Dim. 14h, 15h, 16h et 17h – Durée : 45 min. Sur réservation : [fondation.mpaw@gmail.com](mailto:fondation.mpaw@gmail.com) Visite libre du jardin de sculptures. Sam. & Dim. 10h-13h et 14h-18h

Les visites guidées de la maison-atelier sont limitées à 10 personnes par visite. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans la maison et doivent être tenus en laisse dans le jardin

Fondation Marta Pan – André Wogenscky 80 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

