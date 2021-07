Visites guidées de la Grande Mosquée Mohammed VI Grande Mosquée Mohammed VI, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Étienne.

Visites guidées de la Grande Mosquée Mohammed VI

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grande Mosquée Mohammed VI

Et si on faisait connaissance ? ——————————- ### Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, Une mosquée citoyenne, patrimoine de tous les Stéphanois Inscrite dans le dialogue des cultures et des civilisations, la Grande Mosquée Mohammed VI est une institution à la fois cultuelle et culturelle. Espace de recueillement spirituel pour les fidèles, elle est également un monument architectural prestigieux, témoignage d’une histoire universelle. ### Le patrimoine de tous les Stéphanois Véritable chef-d’œuvre de l’art hispano-mauresque, la GMSE a été édifiée dans la tradition millénaire de l’artisanat du Royaume Chérifien. Sculpture du plâtre et du bois de cèdre de l’Atlas, jeux de motifs géométriques du zellige, ciselage précieux du cuivre…elle donne à voir toute la complexité esthétique et le symbolisme mystérieux de l’architecture héritée de l’époque andalouse. ### Un lieu de culture & d’échanges Chaque année la GMSE accueille plus de 2500 visiteurs lors des Journées Européennes du Patrimoine. Elle organise également des expositions, des conférences, des séminaires et des tables rondes autour de thématiques culturelles liées au vivre-ensemble sur notre territoire. La Grande Mosquée Mohammed VI est une institution citoyenne, attachée aux valeurs de la laïcité et de la république. Véritable ambassadrice d’un islam des lumières sur le territoire national, elle incarne, dans la pierre et dans le cœur de ses fidèles, une spiritualité pacifiste et universelle. Vous pouvez visiter la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne tout au long de l’année : il vous suffit de contacter le secrétariat pour obtenir un rendez-vous. Renseignez-vous ! [[contact@lagmse.com](mailto:contact@lagmse.com)](mailto:contact@lagmse.com) – 04 77 57 54 21 ### BIENVENUE A TOUS _**Pour le confort de votre visite**_ Cette institution est aussi un espace de recueillement spirituel : si vous rencontrez des fidèles en prière, nous vous invitons à les contourner par l’arrière et à parler à voix basse afin de respecter le silence de leur méditation. Nous vous rappelons qu’aucune réservation n’est nécessaire pour visiter la mosquée durant les journées européennes du patrimoine. Les visites sont gratuites. Le port du masque est obligatoire – Tenue correcte demandée.

Et si on faisait connaissance ? Des visites guidées de l’édifice tout au long de la journée, ainsi qu’un stand de discussions et d’échanges. Le port du masque est obligatoire.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00