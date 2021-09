Villeneuve-Loubet Forteresse médiévale de Villeneuve Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Visites guidées de la forteresse médiévale Forteresse médiévale de Villeneuve Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Visites guidées de la forteresse médiévale Forteresse médiévale de Villeneuve, 17 septembre 2021, Villeneuve-Loubet. Visites guidées de la forteresse médiévale

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Forteresse médiévale de Villeneuve

Les visites guidées commencent aux heures suivantes, samedi et dimanche: 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h Inscriptions obligatoires au 04 92 02 66 16 20 personnes maximum par visite Tarif réduit de 5€ (à partir de 4 ans) Passe sanitaire demandé

Inscriptions obligatoires au 04.93.73.08.82 Tarif réduit 5€ (dès 4 ans), en raison de la crise sanitaire en cours 20pers/visite maximum. Visites effectuées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Passe sanitaire demandé.

Accompagnez d’un guide de l’Office de Tourisme, faites un voyage dans le temps et découvrez un monument historique remarquablement bien conservé, implanté au cœur d’un magnifique parc arboré. Forteresse médiévale de Villeneuve avenue de Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Forteresse médiévale de Villeneuve Adresse avenue de Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Forteresse médiévale de Villeneuve Villeneuve-Loubet