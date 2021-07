Montmorency Collégiale Saint-Martin Montmorency, Val-d'Oise Visites guidées de la Collégiale Saint-Martin Collégiale Saint-Martin Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Val-d'Oise

Laissez-vous conter l’histoire de la Collégiale Saint-Martin, bâtiment emblématique de Montmorency. La construction de cette chapelle funéraire seigneuriale se déroule en trois phases sur cinq siècles. On peut y admirer de magnifiques vitraux, véritables livres d’histoire de la famille des Montmorency. Par Philippe Casassus et Marie Lévêque, Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région.

Renseignements et réservation à culturel@ville-montmorency.fr

Collégiale Saint-Martin Place de l'Église 95160 Montmorency

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

