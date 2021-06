Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Visites Guidées de la Citée Médiévale de Saint-Gengoux-Le-National Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Visites Guidées de la Citée Médiévale de Saint-Gengoux-Le-National Saint-Gengoux-le-National, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Gengoux-le-National.

Visites guidées proposées par l'association Animation Touristique Sud Côte Chalonnaise. Au carrefour de 5 voies très fréquentées reliant entre autres : Autun, Cluny, Chalon, Tournus et Mâcon, la cité de Saint-Gengoux occupa une position stratégique importante dès l'époque romaine. Au Xe siècle, après la création de l'abbaye de Cluny, située à une vingtaine de kilomètres, le village fut placé sous la juridiction des moines et ils le nommèrent Saint-Gengoux (en latin : villa sancti gangulphi).

