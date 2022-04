Visites guidées de la cité médiévale Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Ainay-le-Château Allier Départ devant la médiathèque, à 10h. Durée 1h30 environ.

Découverte de l’histoire de la cité médiévale d’Ainay le Château au 12ème siècle, qui passe par l’ascension au sommet des Tours de l’Horloge.

Gratuit. Les 19 & 26/07 puis les 2, 9 & 17/08. Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay le Château Ainay-le-Château

