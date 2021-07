Montreuil Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil, Pas-de-Calais Visites guidées de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Monument historique depuis 1926, La citadelle de Montreuil-sur-Mer valorise l’histoire militaire de la ville, du Moyen Âge à la Grande Guerre. La citadelle de Montreuil s’est établie sur une hauteur lui permettant de commander à la fois la ville et la Canche en contrebas. Elle emprunte les bases d’un château royal construit par Philippe Auguste au début du XIIIe siècle, en partie conservé. Au XVIe siècle, la proximité de la frontière espagnole incite le roi Charles IX à construire une citadelle défendue par cinq bastions tournés vers la ville et la campagne. Remaniée à plusieurs reprises jusqu’à la fin du XIXe siècle, elle est démilitarisée en 1929, trois ans après son classement Monument Historique

Entrée libre, places limitées

2021-09-18 et 2021-09-19

