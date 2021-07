Pontoise Cave des Moineaux Pontoise, Val-d'Oise Visites guidées de la cave des Moineaux Cave des Moineaux Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visites guidées de la cave des Moineaux Cave des Moineaux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pontoise. Visites guidées de la cave des Moineaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cave des Moineaux

La cave des Moineaux est voûtée en croisées d’ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et le XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés servent aux tournages de films. Site ouvert pour les visites guidées de 14 heures à 18 heures pour des visites d’une heure environ. Les visites de souterrains se feront sous réserve des conditions sanitaires.

Visites guidées gratuites toutes les heures.

La cave des Moineaux est voûtée en croisées d’ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et le XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés servent aux tournages de films. Cave des Moineaux Place des Moineaux 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Cave des Moineaux Adresse Place des Moineaux 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville Cave des Moineaux Pontoise