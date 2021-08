Visites guidées de la Cathédrale Saint-Vincent Cathédrale Saint-Vincent, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

Visites guidées de la Cathédrale Saint-Vincent

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Saint-Vincent

La Ville de Chalon-sur-Saône est l’une des rares, en France, à posséder encore un groupe cathédral complet (palais épiscopal, maisons de chanoines, édifice cathédral et cloître des chanoines). Edifiée du IXème au XVIème siècle, la rencontre des styles roman et gothique est tout à fait harmonieuse. La cathédrale est dotée du plus bel ensemble de chapiteaux romans de Saône et Loire. Salle capitulaire et chapelle Lamoureux, ornée de peintures murales du XVe siècle, seront visibles pendant la visite. Visite à placer, cette année, dans le contexte de l’exposition “Miroir du prince, la commande artistique des hauts fonctionnaires, 1425-1510”, qui participe des Rendez-vous du Louvre et se déroule jusqu’au 19 septembre aux musées Rolin d’Autun et Denon de Chalon sur Saône : en effet les évêques de Chalon firent partie de ces haauts fonctionnaires et nombre de traces en subsistent au sein de la cathédrale. Une maquette tactile de la cathédrale est à disposition du public mal voyant ou non voyant à l’entrée de l’édifice. **A noter** : Visites toutes les heures par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

sur réservation uniquement auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 du 7 septembre au 17 septembre à 13 h | Respect des protocoles sanitaires en vigueur

cathédrale édifiée du XIe au XVIe, dotée d’une façade néo gothique

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00