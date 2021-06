Roubaix Brasserie Maison DB Nord, Roubaix Visites guidées de la Brasserie Maison DB Brasserie Maison DB Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Maison DB est le fruit de la collaboration de deux amis qui souhaitent créer des bières de luxe pour le milieu festif. Non loin de l’ancienne Grande Brasserie Moderne à l’Union, découvrez le processus de production de la bière, de la salle de brassage à la chaîne d’embouteillage, à l’occasion de visites guidées en compagnie du brasseur !

Visites samedi à 10h et 14h et dimanche à 10h. Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

